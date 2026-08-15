ألمانيا: نقابة فيردي تطالب بإجراءات عاجلة لحماية دور الرعاية من موجات الحر

تطالب نقابة "فيردي" للعاملين بقطاع الخدمات في ألمانيا بتجهيز مؤسسات الرعاية لكبار السن بشكل أفضل من أجل مواجهة فترات الحر الشديد.

وقالت زيلفيا بولر، عضو مجلس الإدارة الاتحادي للنقابة، إن "درجات الحرارة التي تصل إلى 45 درجة مئوية في بعض دور ومؤسسات الرعاية لا تُحتمل بالنسبة للعاملين، وقد تشكل خطرا على حياة نزلائها".

ورأت أن يتعين "على الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات أن تطلق بصورة عاجلة برنامجاً فورياً للحماية من الحر وتحديث مؤسسات الرعاية لتحسين كفاءتها في استهلاك الطاقة ".

وانتقدت بولر عدم استعداد نسبة كبيرة من مؤسسات الرعاية لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة، قائلة إن "أطقم العاملين، التي تعاني أصلاً من نقص حاد في الظروف اليومية، تنهار تماماً خلال فترات الحر".

وأضافت، أنه إذا كان يتعين على العاملين في دور الرعاية اتخاذ إجراءات لحماية النزلاء، فإن ذلك يحتاج إلى وقت، مشيرة إلى أن العاملين يتحملون أعباء في أقسام الخدمة والمطبخ والإدارة في هذه الدور.

وطالبت بولر الحكومة الاتحادية بإعادة النظر في خطط إصلاح نظام الرعاية. وقالت: "بدلاً من تخفيض الإنفاق، نحتاج أخيراً إلى قواعد تحدد أعداد العاملين المطلوبة وفقاً للاحتياجات الفعلية، على أن تُموَّل تكاليفها بالكامل".

ويتضمن مشروع إصلاح قدمته وزيرة الصحة السابقة نينا فاركن إجراءات للحد من الإنفاق وزيادة الإيرادات، بهدف سد فجوات بمليارات اليورو في تأمين الرعاية وتجنب الزيادات العامة في الاشتراكات.

وانتقلت فاركن، التي تنتمي لحزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي منذ ذلك الحين إلى منصب وزيرة شئون ديوان المستشارية، بينما خلفها في وزارة الصحة كارستن لينيمان، المنتمي أيضاً إلى الحزب المسيحي.