باحث بالشئون الدولية: تصريحات ترامب بشأن مضيق هرمز لا تعكس الواقع

قال سامح لاشين الكاتب والباحث في الشؤون الإقليمية، إن التصريحات المتكررة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مضيق هرمز، ومنها حديثه عن إمكانية أن يصبح المضيق تابعًا للولايات المتحدة، لا تعكس الواقع الفعلي على الأرض، موضحًا أن تصريحات ترامب تستهدف مخاطبة الداخل الأمريكي والرأي العام العالمي، في محاولة لتهدئة التداعيات الاقتصادية السلبية الناتجة عن إغلاق المضيق أو السيطرة عليه.



وأوضح «لاشين»، خلال مداخلة عبر قناة اكسترا نيوز، أن استمرار استهداف السفن في مضيق هرمز، ومن بينها سفن إماراتية، يعكس استمرار قدرة الحرس الثوري الإيراني على التأثير في حركة الملاحة، خاصة السفن التي لا تحصل على موافقة السلطات الإيرانية.

وأشار إلى أن الملاحة في المضيق لا تزال تمر بظروف غير طبيعية، وأن تصريحات ترامب لا تعكس بالضرورة الوضع الحقيقي للمضيق.

ولفت الكاتب والباحث في الشؤون الإقليمية إلى أن الولايات المتحدة تراهن على فرض حصار اقتصادي على إيران واستنزاف قدراتها، بينما تراهن طهران على استمرار سيطرتها على مضيق هرمز وربط إعادة فتحه بتنفيذ واشنطن لالتزاماتها، خاصة ما يتعلق بالأموال المجمدة، لافتًا إلى أن إيران تسعى إلى التمسك بسردية الصمود وعدم الاستسلام أمام الضغوط الأمريكية.

وأضاف «لاشين» أن الصراع بين واشنطن وطهران يتضمن رهانًا سياسيًا واقتصاديًا؛ إذ تراهن إيران على تداعيات انتخابات التجديد النصفي على الحزب الجمهوري والرئيس الأمريكي، بينما تراهن الولايات المتحدة على استمرار الضغط الاقتصادي لإجبار طهران على الاستجابة لشروطها، لافتا إلى أن إيران، رغم تعرضها لضغوط اقتصادية كبيرة، ما زالت تعتمد على اقتصاد الظل والاقتصاد الموازي وعمليات التهريب لتوفير مصادر دخل.