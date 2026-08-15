تدشين أطول تمثال لمريم العذراء في أوروبا في قرية بولندية صغيرة

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دشنت قرية بولندية صغيرة، اليوم السبت، تمثالا ضخما لمريم العذراء يُعتقد أنه الأطول في أوروبا. وقام أحد أغنى رجال الأعمال في بولندا بتمويله.

وجرى تدشين التمثال الذي يبلغ ارتفاعه 6ر55 مترا في مدينة كونوتوفي بوسط بولندا التي يقطنها أقل من 150 شخصا. ويشمل ارتفاع التمثال قاعدة على شكل تاج ارتفاعها 15 مترا.

ويعد التمثال –ولو إن موقعه أقل إثارة- أطول من تمثال المسيح الفادي في ريو دي جانيرو في البرازيل الذي يبلغ ارتفاعه بالقاعدة 38 مترا.

كما أن ارتفاعه يتجاوز تمثالا دينيا آخر في بولندا، تمثال المسيح الملك، في بلدة شفيبودجين في غرب البلاد والذي أزيح الستار عنه في 2010 ويبلغ ارتفاعه بالتلة التي يقف عليها، نحو 52 مترا فوق الأرض.

وهناك تمثال أطول لمريم العذراء في الفلبين ويبلغ ارتفاعه نحو 98 مترا. ولكن التمثال الجديد يقال إنه الأكبر من نوعه في أوروبا.

وجرى إنشاء التمثال بتكليف من الثنائي الثري رومان وجرازينا كاركوسيك. ويعيشان في قصر صغير على بعد كيلومترات قليلة من كونوتوبي.