 رئيس إندونيسيا يرسل 50 ألف طرد إغاثي إلى إقليم ايست نوسا تينجارا المتضرر من الزلزال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس إندونيسيا يرسل 50 ألف طرد إغاثي إلى إقليم ايست نوسا تينجارا المتضرر من الزلزال

جاكرتا - (د ب أ)
نشر في: السبت 15 أغسطس 2026 - 7:32 م | آخر تحديث: السبت 15 أغسطس 2026 - 7:36 م

أرسل الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو اليوم السبت 50 ألف طرد من المساعدات الرئاسية التي تحتوي على الاحتياجات الأساسية للمجتمعات المتضررة جراء الزلزال الذي بلغت قوته  7.7 درجات في إقليم ايست نوسا تينجارا.

وقال سكرتير مجلس الوزراء تيدي إندرا فيجايا في بيان صحفي صدر في جاكرتا اليوم السبت: "تم إرسال ما لا يقل عن 50 ألف طرد من الاحتياجات الأساسية كمساعدات رئاسية إلى ماوميري لصالح المجتمعات المتضررة"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية.

ووفقا لتيدي، أصدر الرئيس توجيهاته لكل من وزير التنسيق للتنمية البشرية والشؤون الثقافية براتيكنو، ووزير الداخلية تيتو كارنافيان، ووزير الأشغال العامة دودي هانجودو، ورئيس الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث سوهاريانتو، بالسفر مباشرة إلى لابوان باجو وماوميري.

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