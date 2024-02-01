منظمة التحرير الفلسطينية تنتقد قرار الكونجرس الأمريكي بحظر دخول أعضائها للبلاد

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صادق مجلس النواب الأمريكي «الكونجرس»، اليوم الخميس، على حظر دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إن مصادقة الكونجرس الأمريكي على حظر دخول أعضاء المنظمة للولايات المتحدة، هو قرار خطير تجاه ممثل الشعب الفلسطيني الشرعي والوحيد.

واعتبر الشيخ، القرار بأنه «يمس بحقوق الشعب الفلسطيني ويتجاوز الموقف الأممي، الذي يقر بهذه الحقوق ويعترف بالمنظمة ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني»، مطالبا الإدارة الأمريكية بالرد والتوضيح.

وصادق مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء، على مشروع قانون يحظر على جميع أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية دخول الأراضي الأمريكية.

وصوت لصالح مشروع القانون 422 عضوا في المجلس مقابل صوتين اثنين فقط ضد مشروع القانون.

وتوسع المبادرة الجديدة القانون الصادر سابقا بشأن دخول مسئولي المنظمة الأراضي الأمريكية حتى يشمل جميع أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية.

وينص مشروع القانون كذلك على حظر الدخول على أشخاص على صلة بحركتي حماس والجهاد الإسلامي، وكذلك المشاركين في الهجوم على إسرائيل يوم 7 أكتوبر الماضي.

وحسب مشروع القانون، لن يكون بوسع الأشخاص الذي لا يحملون الجنسية الأمريكية والذين شاركوا في أحداث 7 أكتوبر، التوجه إلى السلطات الأمريكية بطلبات الحماية أو تسهيل نظام السفر، بما في ذلك طلبات الحماية من الترحيل إلى دول أخرى.