تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لصاحبة صالون حلاقة في مدينة ملبورن الأسترالية، وهي تطرد زبونًا إسرائيليًا بعد التعرف على جنسيته.

وظهرت السيدة وهي تتحدث عن سبب طردها للزبون الإسرائيلي، قائلة: «إنكم قتلة أطفال».

وكررت بغضب طلبها للزبون بالخروج من الصالون، والذي اتهمها بمخالفة قانون التمييز العنصري، لترد عليه بالقول: «الإسرائيليون ليسوا عرقًا لأحاسَب بالقانون».

وشنّت أستراليا، اليوم الأربعاء، هجومًا عنيفًا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب اتهامه رئيس وزرائها أنتوني ألبانيزي بالضعف وخيانة «إسرائيل».

وقال وزير الداخلية الأسترالي توني بيرك لشبكة «إيه بي سي» التلفزيونية العمومية، ردًا على تصريح نتنياهو: إن «القوة لا تُقاس بعدد الأشخاص الذين يُمكنكم تفجيرهم أو بعدد الأطفال الذين يُمكنكم تركهم يتضوّرون جوعًا»، في إشارة إلى المجازر والتجويع الذي ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة.

وأضاف بيرك أن القوة الحقيقية هي ما فعله ألبانيزي، عندما اتخذ قرارًا يعلم أن «إسرائيل» لن تحبه، لكنه واجه نتنياهو مباشرة وأبلغه بموقف أستراليا.

وعلى مدى عقود، اعتبرت أستراليا نفسها صديقًا مقربًا لـ«إسرائيل»، لكن العلاقة بينهما سرعان ما انهارت منذ أن أعلنت كانبيرا الأسبوع الماضي أنها ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.

ويوم الإثنين الماضي، ألغت أستراليا تأشيرة سيمحا روثمان، النائب اليميني المتطرف المنتمي لحزب «الصهيونية الدينية» الذي يتزعمه وزير المالية بتسلئيل سموتريش، مشيرة إلى أنها اتخذت هذا القرار خشية أن يثير بتصريحاته انقسامات في المجتمع الأسترالي إذا ما زار أراضيها.

وفي اليوم التالي، ردّت إسرائيل بإلغاء تأشيرات دبلوماسيين أستراليين معتمدين لدى السلطة الفلسطينية، في قرار انتقدته كانبيرا بشدة.

وما هي إلا ساعات بعد ذلك حتى اتهم نتنياهو رئيس الوزراء الأسترالي بأنه «سياسي ضعيف خان إسرائيل وتخلى عن يهود أستراليا».

من جانبه، رفض رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيز، اليوم الأربعاء، اتهامات نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ورد ألبانيز بصورة صريحة جارحة اليوم الأربعاء، قائلا: «إنني أتعامل مع زعماء الدول الأخرى باحترام. وأنخرط معهم بطريقة دبلوماسية».

وأضاف: «لا أخذ هذه الأمور على محمل شخصي. هناك قلق عالمي متزايد لأن المواطنين يريدون رؤية نهاية لدائرة العنف التي نراها منذ فترة طويلة للغاية. هذا ما يريده الأستراليون أيضا».