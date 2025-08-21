أبو الغيط يدين إقرار الاحتلال خطة استيطانية تقوض فرص حل الدولتين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات الخطة التى أقرتها حكومة دولة الاحتلال في المنطقة المعرفة ب E1 شرقي القدس، مشددا على أن الخطة تمثل تهديدا حقيقيا على فرص تجسيد حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مترابطة الأطراف.

وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام إن المشروع الاستيطاني يقسم الضفة الغربية ويقوض التواصل بين أطراف الدولة الفلسطينية، ويمثل حلما قديما لليمين الإسرائيلي بهدف منع إقامة الدولة الفلسطينية.

ونقل المتحدث الرسمي عن الأمين العام تأكيده ضرورة تصدي المجتمع الدولي لهذا المشروع الاستيطاني الخطير، مشددا على أن حماية حل الدولتين يمثل أولوية رئيسية، لاسيما وأن البديل هو ما نراه من استمرار للعنف وانعدام الاستقرار.

وأكد أبو الغيط أن إقرار الاحتلال لهذه الخطة يكشف مجددا عن الطبيعة التوسعية بالغة التطرف للمجموعة الحاكمة في إسرائيل.