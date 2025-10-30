 وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 170 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل - بوابة الشروق
الخميس 30 أكتوبر 2025 9:51 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟
النتـائـج تصويت

وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 170 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

موسكو - د ب أ
نشر في: الخميس 30 أكتوبر 2025 - 9:47 ص | آخر تحديث: الخميس 30 أكتوبر 2025 - 9:47 ص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 170 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي عدة مقاطعات خلال الليلة الماضية.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاعات الجوية واعترضت 170 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أن الدفاعات الجوية دمرت "48 مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، و21 فوق مقاطعة فورونيج، و16 فوق مقاطعة نيجني نوفجورود، و15 فوق مقاطعة كالوجا، و14 فوق مقاطعة روستوف، وعشر فوق مقاطعة كورسك".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك