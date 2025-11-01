سلمى أبو ضيف عن مشاركتها بافتتاح المتحف المصري الكبير: من أكثر لحظات حياتي فخرا

حرصت الفنانة سلمى أبو ضيف، على التعبير عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير، وسط حضور كبير من رؤوساء الدول والأمراء والملوك والوفود الأجنبية التي تحضر الحفل بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت سلمى أبو ضيف في بيان لها: «من أكثر لحظات حياتي فخرا مشاركتي في افتتاح المتحف المصري الكبير وتمثيل بلدي وحضارتي وأجدادي، لحظة كانت مهمة حسيت بحضورهم ووجودهم حولي خلال التصوير تحت سفح الهرم وأبو الهول في ليلة يوجد القليل من الأشخاص حولي".

وتابعت: "حسيت بهيبة بلدي وعظمتها اللي طول الوقت شيلاها في قلبي وبحكي للعالم كله عليها في أي بلد أنا بزورة، هي مش مجرد بلد الحضارة والثقافة بس هي أم الدنيا كلها.. ممتنة للحظة دي اللي أكيد هفضل أحكي عليها لكل أحفادي إن شاء الله عشان حب مصر دة مش حب عادي دة موروث و بيجري في دم كل مصري ..شكرا لكل القائميين علي تسجيل وتنفيذ الرؤية الحضارية و التاريخية اللي تليق بأسم مصر وعظمتها».

شهد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، ظهور الفنانين أحمد مالك، وسلمى أبو ضيف، وهدى المفتي، وأحمد غزي، بعروض اصطفاف عند الأهرامات وأبو الهول، مرتديين الأزياء المصرية القديمة، مصحوبا بعزف عدد من المقطوعات الموسيقية منها «Five Fanfares for the Jubilee of Rimsky Korsakov» للموسيقي الروسي الراحل أناتولي ليادوف، و«Fanfare Pour Preceder la Peri» للموسيقي الفرنسي الراحل بول دوكا.