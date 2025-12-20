يلتقي ​مفاوضون أمريكيون بمسئولين روس في ولاية فلوريدا، اليوم السبت، لإجراء أحدث مناقشات تهدف إلى إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وتحاول إدارة ​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقناع كل من روسيا وأوكرانيا بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع، وفقا لمحطة "فرانس 24" الإخبارية.

ويأتي الاجتماع ​في أعقاب محادثات أمريكية، أمس الجمعة، ​مع مسئولين أوكرانيين وأوروبيين، وبثت المناقشات حول خطة سلام بعض الأمل في التوصل إلى حل للصراع الذي بدأ فبراير 2022.

وسيقود كيريل دميترييف، مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الوفد الروسي الذي سيلتقي مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ​ويتكوف وجاريد كوشنر.

إلى ذلك، قال ⁠رستم أوميروف كبير المفاوضين الأوكرانيين أمس الجمعة ​إن المحادثات مع المفاوضين الأمريكيين ​والأوروبيين بشأن تسوية ​الحرب مع روسيا انتهت، مضيفا أن الأطراف المشاركة اتفقت على مواصلة الجهود ‍المشتركة.

وكتب أوميروف ​على تطبيق تليجرام: "اتفقنا مع شركائنا الأمريكيين على ‌اتخاذ خطوات أخرى ‍وعلى مواصلة عملنا المشترك في المستقبل القريب".

وأضاف أنه أبلغ الرئيس فولوديمير زيلينسكي بنتائج المحادثات.

في سياق متصل، ما زالت تقارير ​المخابرات الأمريكية تحذر من أن بوتين يعتزم الاستيلاء على أوكرانيا بالكامل واستعادة أجزاء من أوروبا كانت تابعة للإمبراطورية السوفيتية السابقة، حتى في الوقت الذي يسعى فيه المفاوضون إلى وضع نهاية للحرب ⁠من شأنها أن تترك لروسيا مساحة أقل بكثير من الأراضي، وذلك بحسب ستة مصادر مطلعة على المخابرات الأمريكية.

وتقدم هذه التقارير صورة مختلفة تماما عن التي يرسمها الرئيس ترامب ومفاوضوه للسلام في أوكرانيا، الذين يقولون إن بوتين يريد إنهاء الصراع. وأوضح أحد هذه المصادر أن تاريخ أحدث التقارير يعود إلى أواخر سبتمبر الماضي.

وتتناقض معلومات المخابرات أيضا مع نفي الرئيس الروسي أنه ​يشكل تهديدا لأوروبا.