بدء عملية انتشال جثامين 55 شهيدا من تحت أنقاض 13 منزلا في خان يونس جنوب غزة

بدأت طواقم الدفاع المدني صباح يوم السبت، بالبحث عن جثامين 55 شهيدًا من تحت أنقاض منازل بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكر مراسل وكالة الصحافة الفلسطينية، أن طواقم الدفاع المدني بدأت عملية البحث عن جثامين 55 شهيدًا تحت أنقاض 13 منزلاً مدمرًا في خان يونس جنوبي القطاع.

وكانت طواقم الدفاع المدني وبالتعاون مع مؤسسات دولية، انتشلت جثامين شهداء عائلة سالم من تحت أنقاض منزل لعائلة أبو رمضان في حي الرمال بمدنية غزة.

ويوجد تحت أنقاض منازل قطاع غزة ما يزيد على 9 آلاف شهيد ارتقوا في حرب الإبادة الإسرائيلية على مدار عامين.