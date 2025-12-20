 بدء عملية انتشال جثامين 55 شهيدا من تحت أنقاض 13 منزلا في خان يونس جنوب غزة - بوابة الشروق
السبت 20 ديسمبر 2025 11:35 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لمجموعة المنتخب المصري في كأس العالم برفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا؟
النتـائـج تصويت

بدء عملية انتشال جثامين 55 شهيدا من تحت أنقاض 13 منزلا في خان يونس جنوب غزة

وكالة صفا
وكالة صفا
وكالة صفا
نشر في: السبت 20 ديسمبر 2025 - 11:20 ص | آخر تحديث: السبت 20 ديسمبر 2025 - 11:20 ص

بدأت طواقم الدفاع المدني صباح يوم السبت، بالبحث عن جثامين 55 شهيدًا من تحت أنقاض منازل بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكر مراسل وكالة الصحافة الفلسطينية، أن طواقم الدفاع المدني بدأت عملية البحث عن جثامين 55 شهيدًا تحت أنقاض 13 منزلاً مدمرًا في خان يونس جنوبي القطاع.

وكانت طواقم الدفاع المدني وبالتعاون مع مؤسسات دولية، انتشلت جثامين شهداء عائلة سالم من تحت أنقاض منزل لعائلة أبو رمضان في حي الرمال بمدنية غزة.

ويوجد تحت أنقاض منازل قطاع غزة ما يزيد على 9 آلاف شهيد ارتقوا في حرب الإبادة الإسرائيلية على مدار عامين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك