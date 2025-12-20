الشرطة التايوانية: منفذ هجوم تايبه تصرف بمفرده

قالت الشرطة التايوانية، اليوم السبت، إن المشتبه في تنفيذه هجوما بقنابل دخان وسكين تصرف بمفرده، وذلك في الواقعة التي شهدت مقتل أربعة أشخاص بينهم المهاجم.

وأضافت الشرطة أن تشانج ون (27 عاما)، وهو من مدينة تاويوان الشمالية، لقي حتفه بعد سقوطه من مبنى أثناء مطاردة الشرطة له مساء أمس الجمعة في منطقة تسوق مكتظة بوسط العاصمة تايبه، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وقال المدير العام لوكالة الشرطة الوطنية للصحفيين: "لم نتوصل إلى وجود أي شركاء للمشتبه به"، مضيفا أن "التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة الدافع".

من جهته، صرح رئيس وزراء تايوان، تشو جونج-تاي، في وقت متأخر أمس الجمعة، بأن هناك مذكرة اعتقال كانت صادرة بحق الرجل، الذي كان مطلوبا للاشتباه في تهربه من الخدمة العسكرية الإلزامية في تايوان.

وذكرت وزارة الصحة التايوانية، أن 11 شخصا أصيبوا في الهجوم، منهم اثنان في العناية المركزة.

وأوضحت الشرطة، أن تشانج أطلق قنابل دخان في محطة القطار الرئيسية في تايبه، ثم شق طريقه إلى مركز تجاري في محطة قريبة لمترو الأنفاق، وهاجم الناس داخل المركز التجاري وفي الطريق إليه.

ويندر وقوع مثل هذه الجرائم في تايوان، وكثفت الشرطة انتشارها في أنحاء الجزيرة بعد الهجوم.

وزار رئيس تايوان لاي تشينج-ته بعض المصابين في المستشفى صباح اليوم السبت. وكتب على صفحته على موقع "فيسبوك" أن الحكومة ستتعلم دروسا من هذا الهجوم.

وأضاف: "سنضمن أيضا إمكانية نشر وحدات الاستجابة السريعة فور وقوع حالات الطوارئ".