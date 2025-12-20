حماس: قصف إسرائيل مركز إيواء بغزة جريمة وحشية وخرق فاضح لوقف النار

وصفت حركة حماس، السبت، القصف الإسرائيلي الذي استهدف مدرسة تؤوي نازحين شرقي غزة، مساء الجمعة، بـ"الجريمة الوحشية"، واعتبرته "خرقا فاضحا" لاتفاق وقف إطلاق النار.

جاء ذلك في بيان للحركة، تعقيبا على استشهاد 6 فلسطينيين معظمهم أطفال، وإصابة 5 آخرين، جراء قصف مدفعي من قوات الاحتلال الإسرائيلية استهدف مدرسة تؤوي نازحين شرقي غزة خلال إقامة حفل زفاف، في خرق جديد للاتفاق الساري منذ 10 أكتوبر الماضي.

وقالت الحركة: "تواصل حكومة الاحتلال الإرهابي انتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، عبر استهدافها المتعمد والمستمر للمواطنين في قطاع غزة، حتى ارتقى أكثر من 400 شهيد منذ الإعلان عن الاتفاق قبل أكثر من شهرين".

ونددت بحالتي "العجز والصمت الدوليين أمام جرائم الحكومة الفاشية (الإسرائيلية)"، وفق البيان.

وإلى جانب ذلك، أشارت حماس إلى أن إسرائيل تُمعن في تعميق الكارثة الإنسانية "عبر منع سيارات الإسعاف والطواقم الطبية من الوصول إلى أماكن الاستهداف لإسعاف المصابين، وعرقلة عمليات الإنقاذ".

وعدت تلك السياسة "سلوكا إجراميا يرقى لجريمة مركبة، ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني".

ومساء الجمعة، أفاد الدفاع المدني في بيان، بأنه تمكن من التوجه لانتشال جثامين الشهداء والمصابين من مكان الاستهداف، بعد التنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا"، من أجل الوصول إلى المنطقة دون استهداف إسرائيلي.

وجددت الحركة مطالبتها الوسطاء الضامنين لاتفاق وقف النار والإدارة الأمريكية بالقيام بمسئولياتهم إزاء هذه الانتهاكات و"التدخل الفوري للجم محاولات حكومة مجرم الحرب (بنيامين نتنياهو) فرض معادلات تتناقض مع مضمون الاتفاق، وتنقلب عليه".

في المقابل، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف مركز الإيواء بزعم الاشتباه بأشخاص داخله، مدعيا فتح تحقيق في الحادث.

يشار إلى أن المنطقة المستهدفة من ضمن المناطق التي انسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي، بموجب اتفاق وقف النار.

ومنذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، ارتكبت إسرائيل نحو 738 خرقا، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الثلاثاء الماضي.

وأنهى الاتفاق إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 ودعمتها واشنطن واستمرت عامين، وخلفت أكثر من 70 ألف شهيد وما يزيد على 171 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا هائلا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.