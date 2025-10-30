ولاية أسترالية تعتزم بناء طرق متوهجة للحد من الحوادث

تعتزم ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية لزيادة عدد الطرق المتوهجة، بعد أن أظهرت تجربة استمرت ستة أشهر أن الطرق السريعة المتوهجة تساعد في الحد من الحوادث.

وأدت تجربة تقنية التوهج على امتداد 200 متر من ممر بولي الشهير إلى انخفاض بنسبة 67% في حوادث التصادم الليلية، وفقا لتصريح مسؤول في هيئة النقل في نيو ساوث ويلز وهي الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في أستراليا.

وتمتص علامات الطريق المتوهجة ضوء الشمس وتخزنه خلال النهار، ثم تشعه ليلا. ويقال أيضا إن هذا الطلاء مناسب لمسارات الدراجات، وأرصفة المشاة، وممرات الهبوط والإقلاع في المطارات، ومواقف السيارات، والأماكن ذات الإضاءة المحدودة.

وتم اختيار ممر بولي الجبلي، الذي يقع على بعد حوالي 75 كيلومترا جنوب شرق سيدني، نظرا لوعورة انحداره وانحنائه الحاد، بعد أن أظهرت البيانات أنه شهد 125 حادثة خلال 12 شهرا حتى 30 يونيو 2024.

وقع حوالي 10% من الحوادث في وقت متأخر من المساء أو في الليل - أي ما يقرب من ضعف متوسط عدد الحوادث على الطرق الأقليمية في ​​الولاية. يأتي استخدام الطرق المتوهجة في نيو ساوث ويلز بعد إيقاف تجربة مماثلة في ولاية فيكتوريا عام 2022 بعد أن قرر المسؤولون عدم كفاية فوائد السلامة على الطرق لتبرير إضافة المزيد من خطوط التوهج إلى طرق الولاية.

ووفقًا للتقارير، تم إيقاف تجربة سابقة في هولندا بعد أن خفت سطوع الطلاء عند ابتلال الطريق.