الرئيس الصيني يجري محادثات مع نظيره الكوري الجنوبي في أول زيارة للبلاد خلال 11 عاما

من المقرر أن يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينج بنظيره الكوري الجنوبي الجديد لي جاي ميونج فيما يعمل المسئولان على إعادة بناء العلاقات بين بلديهما، بعد سنوات من اقتراب سول من الولايات المتحدة.

وقال مكتب لي، إن اللقاء سوف يُعقد عصر اليوم السبت، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في كوريا الجنوبية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وهذه الزيارة هى الأولى لشي لكوريا الجنوبية خلال 11 عاما واللقاء الأول للرئيسين منذ تولى لي المنصب في يونيو.

ويأتي اللقاء بعد محادثات منفصلة أجراها كل من الرئيسين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبرمت خلالها واشنطن وسول اتفاقا تجاريا واستثماريا سوف يسمح للشركات الكورية بنقل مليارات الدولارات إلى الولايات المتحدة سنويا.

وعلى النقيض، تراجعت العلاقات الاقتصادية التجارية بين الصين وكوريا الجنوبية، الأمر الذي ترك سول عالقة في وسط التوترات الأمريكية الصينية. وعانت بعض الشركات الكورية الجنوبية في السوق الصيني وسط زيادة المنافسة المحلية والتداعيات الناجمة عن نزاع يرجع لعقد بشأن منظومة دفاع صاروخي أمريكية.