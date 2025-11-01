باكستان: إعادة فتح معبر تورخام الحدودي بعد 20 يوما لتسهيل ترحيل اللاجئين الأفغان غير الشرعيين

أكد مسؤولون إعادة فتح معبر تورخام الحدودي بين باكستان وأفغانستان، بعد 20 يوما، لكن فقط لتسهيل ترحيل السكان الأفغان الذين لا يحملون وثائق من باكستان.

وقال نائب مفوض الشرطة خيبر بلال شهيد إن المعبر مفتوح حصريا لطرد المواطنين الأفغان غير الشرعيين، بينما لا تزال حركة التجارة والمشاة معلقة، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية اليوم السبت.

وأضاف شهيد "وصل مئات من اللاجئين الأفغان إلى مركز تورخام للهجرة، حيث تستكمل سلطات الهجرة الإجراءات الضرورية قبل السماح لهم بالمغادرة إلى أفغانستان".

وأوضح أن الحدود ستبقى مغلقة أمام جميع الأنشطة الأخرى، بما في ذلك التجارة وسفر المشاة عبر الحدود، حتى إشعار آخر.

وتم إغلاق معبر تورخام في 11 أكتوبر، في أعقاب تصاعد التوترات بين باكستان وأفغانستان إلى اشتباكات عبر حدودهما.

وتتهم باكستان حركة طالبان الباكستانية بزيادة العنف الداخلي وتتهم طالبان الأفغانية بإيواء المسلحين. وتنفي كابول هذا الاتهام وبدلا من ذلك تتهم إسلام أباد بدعم هجمات في أفغانستان من جانب تنظيم داعش - ولاية خراسان. وتنفي باكستان هذا الادعاء.



