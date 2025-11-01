سول تتعهد بمواصلة مساعي التقارب مع بيونج يانج

أعرب الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج، اليوم السبت، عن رغبته في مواصلة سياسة التقارب مع كوريا الشمالية رغم العداء المستمر الذي تظهره بيونج يانج.

وقال لي، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، بعد اختتام قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في مدينة جيونجو الكورية الجنوبية: "نتخذ خطوات استباقية لبناء الثقة وإشعار الشمال بمزيد من الأمان".

يذكر أنه منذ توليه منصبه في يونيو الماضي، قام الرئيس بعدة محاولات لبدء حوار مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، ولكنها قوبلت بالرفض حتى الآن.

وتشير بيونج يانج على نحو متكرر لكوريا الجنوبية باعتبارها العدو الرئيسي لها وأدرجت هذا التعريف في دستور البلاد العام الماضي.

وأعرب كيم عن عدم رغبته في الحوار مع كوريا الجنوبية، بغض النظر عن الحكومة التي تعتلي السلطة.