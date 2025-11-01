الإعلام النمساوي: افتتاح المتحف المصري الكبير يعتبر حدثا فريدا وغير مسبوق

أبرزت وسائل الإعلام النمساوية، اليوم السبت، افتتاح المتحف المصري الكبير، وسط حضور دولي واسع، مؤكدة أنه "حدث فريد وغير مسبوق".

ومن جانبها، ذكرت صحيفة "دي برسه"، أن المتحف الضخم - الذي يفتح أبوابه للزوار في 4 نوفمبر - يضم أهم القطع الأثرية في مصر القديمة وهو موطن لأكثر من 100 ألف قطعة من العصور الفرعونية واليونانية والرومانية القديمة في 12 قاعة عرض، ويعد بالفعل أكبر متحف أثري في العالم.

وأشار إلى أنه بعد 20 عامًا من البناء يجري افتتاح المتحف المصري الكبير، مبينة أنه يعرض مجموعة مهمة من الآثار المصرية القديمة وخاصة قبر الملك الفرعوني توت عنخ آمون.

ولفتت الصحيفة، إلى دعوة الملوك ورؤساء الدول والمشاهير الدوليين؛ لمشاهدة الافتتاح الرسمي للمتحف في الأهرامات على الهواء مباشرة، موضحة أنه جرى بناء "معلم عالمي المستوى"، مشيرة إلى مشاركة وزيرة الخارجية النمساوية بيت مينل رايسنجر في الاحتفالات كممثل للحكومة.

ونقلت الصحيفة، عن الوزيرة قولها: "يوم مهم للثقافة والتاريخ والتعاون الدولي" موضحة أنه كجزء من التعاون الثنائي مع وزارة السياحة والآثار المصرية.

نوهت إلى أن المتحف سوف يعرض جميع قطع "الملك توت" البالغ عددها حوالي 5300 قطعة ومنها 2000 قطعة لم يتم عرضها علنًا ويتضمن الكنز أيضًا قناع الموت الذهبي للملك الطفل والذي ربما أصبح الرمز الأكثر شهرة في العصر الفرعوني.

ومن جانبها، ذكرت شبكة "بلس 24 " الإخبارية في النمسا، أن المتحف الكبير يعد منزلا جديدًا رائعا يضم أهم القطع الأثرية في مصر القديمة.

وأضافت أنه مع الافتتاح، تنتهي فترة انتظار طويلة حيث تم الإعلان عن المتحف في التسعينيات، وبدأ البناء قبل 20 عامًا.