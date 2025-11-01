الصين تعتزم مراقبة بحر الصين الجنوبي عن كثب بعد دوريات الفلبين



قالت الصين، إن قيادة المسرح الجنوبي بجيش التحرير الشعبي سوف تراقب عن كثب الوضع في بحر الصين الجنوبي عقب الدوريات الفلبينية في المنطقة.

وأفاد بيان صدر على حساب الذراع العسكري على تطبيق ويتشات اليوم السبت، بأن قوات قيادة المسرح الجنوبي على أهبة الاستعداد وسيحمون سيادة الأراضي الوطنية والحقوق البحرية بحسم، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

ودعا كبار مسئولي الدفاع الفلبينيين إلى علاقات أكثر عمقا مع الولايات المتحدة في محاولة للتغلب على التهديدات المتبادلة وسط تفاقم العلاقات مع بكين.

وقال وزير الدفاع جلبرتو تيودورو الابن، للصحفيين في كوالالمبور، أمس الجمعة، عقب اجتماع مع نظيره الأمريكي بيت هيجسيث "في الوقت الراهن يجب أن نتعاون بشأن موقف أكثر ردعا (بالوضع في الاعتبار) التهديدات التي نواجهها كلانا".

يذكر أن الصين تطالب بالسيادة على كامل بحر الصين الجنوبي تقريباً، بما في ذلك المناطق التي تطالب بها بروناي وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وفيتنام.