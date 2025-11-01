الهند: يجب أن تظل منطقة المحيطين الهندي والهادئ مفتوحة وبعيدة عن أي شكل من أشكال الإكراه

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال وزير الدفاع الهندي راجناث سينج، اليوم السبت، إن منطقة المحيطين الهندي والهادئ ينبغي أن تكون مفتوحة لكل الدول وبعيدة عن أي شكل من أشكال الإكراه، حسبما أفادت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" الهندية.

وأضاف وزير الدفاع الهندي أيضًا أن بلاده مع تعزيز البنية الأمنية الإقليمية الشاملة التي تقودها رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وجاءت تصريحات سينج على هامش اجتماع وزراء دفاع رابطة آسيان مع شركائها الآخرين (آسيان- أدم بلس) في العاصمة الماليزية كوالا لمبور، وسط تزايد المخاوف العالمية بشأن استعراض الصين لقوتها العسكرية في المنطقة.

يذكر أن (آسيان أدم بلس) منصة تضم الآسيان المكونة من 11 دولة وشركائها الحواريين الثمانية وهي الهند والصين وأستراليا واليابان ونيوزيلندا وجمهورية كوريا وروسيا والولايات المتحدة.