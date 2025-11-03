المحكمة المركزية الإسرائيلية ترفض التماس المدعية العسكرية للإفراج عنها وتقرر بقاءها رهن الاعتقال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الاثنين، بأن المحكمة المركزية الإسرائيلية رفضت التماس المدعية العسكرية يفعات تومر يروشالمي، للإفراج عنها، وقررت بقاءها رهن الاعتقال 3 أيام.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، مساء الاثنين، إن المدعية العسكرية لم تُستجوب اليوم، بسبب مزاعم الدفاع بشأن حالتها، مشيرة إلى بدء استجوابها «المكثف» غدًا.

واعتقلت المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية المستقيلة يفعات تومر يروشالمي، على خلفية فيديو مسرب يظهر الاعتداء على معتقل فلسطيني في معتقل «سديه تيمان»، حسبما أفادت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، الإثنين.

ويشتبه في أن تومر يروشالمي، التي استقالت الجمعة، عرقلت تحقيقا للشرطة في التسريب.

وحسبما ورد في خطاب استقالتها، فقد تحملت المسئولية عن نشر الفيديو، قائلة إنها أرادت «مواجهة الدعاية الكاذبة الموجهة ضد سلطات إنفاذ القانون العسكرية».

ودان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نشر الفيديو، واصفا إياه بأنه «ربما يكون أخطر هجوم دعائي تعرضت له إسرائيل منذ تأسيسها»، وأعلن عن إجراء تحقيق مستقل