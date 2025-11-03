بوليتيكو: الولايات المتحدة تقترب من أطول إغلاق حكومي في تاريخها

ذكرت مجلة "بوليتيكو" الامريكية أن الكونجرس يقترب هذا الأسبوع من تحطيم رقم قياسي لأطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، فيما سيبلغ وقف التمويل يومه الـ35 بحلول مساء الثلاثاء، متجاوزاً الإغلاق الجزئي الذي انتهى مطلع العام 2019، ووقع أيضاً خلال فترة رئاسة دونالد ترامب الأولى.

وتجري حالياً محادثات بين أعضاء من الحزبين في مجلس الشيوخ، قد تسهم في كسر الجمود المستمر منذ أسابيع بين الجمهوريين والديمقراطيين، لكن المجلة استبعدت أن يتمكن أعضاء الكونجرس من التوصل إلى اتفاق يعيد فتح الحكومة قبل أن يتجاوز الجمود الحزبي الحالي رقماً جديداً في سجله.

وقالت "بوليتيكو" إنه حتى إذا نجح مجلس الشيوخ سريعاً في بلورة اتفاق، فلن يعود المشرعون إلى مبنى الكابيتول قبل مساء الاثنين، فيما أبلغ رئيس مجلس النواب مايك جونسون الأعضاء بأنهم سيحصلون على إخطار قبل 48 ساعة من موعد عودتهم إلى واشنطن للتصويت على أي مشروع قانون، بحسب موقع الشرق الاخباري.

وواجه المشرعون خلال نهاية الأسبوع واقعاً مريراً، إذ يواجه ملايين الأميركيين خطر فقدان المساعدات التي يحصلون عليها ضمن برنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP)، إلى جانب مزيد من إغلاقات مراكز التعليم المبكر، ونقص في مراقبي الحركة الجوية، وظهور مؤشرات أولية على ارتفاع أقساط التأمين الصحي مع اقتراب انتهاء صلاحية إعانات برنامج "أوباما كير".

وقال جونسون في مقابلة، الجمعة، إنه "لأمر مخزٍ، مخزٍ للغاية، أن الديمقراطيين يصنعون التاريخ بهذه الطريقة. صدقاً، لم أكن أعتقد أن لديهم الجرأة لإلحاق هذا القدر من الألم بالناس دون أي اكتراث على الإطلاق".

انتخابات الثلاثاء.. نقطة تحول

ويشهد الثلاثاء، انتخابات في عدة ولايات، حيث يراقب الحزبان عن كثب نتائج سباقي حكام ولايتيْ فرجينيا ونيوجيرسي، إلى جانب انتخابات رئاسة بلدية نيويورك، واستفتاء لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في كاليفورنيا.

ويراهن بعض الجمهوريين على أن زملاءهم الديمقراطيين سيكونون أكثر استعداداً للتصويت على حل مؤقت للتمويل بمجرد انتهاء هذه الأحداث السياسية الكبرى.

وقال السيناتور الجمهوري ماركواين مولين، الأسبوع الماضي: "سينتظرون لما بعد انتخابات الثلاثاء، وفوز مرشحهم في نيويورك سيحصلون على نيوجيرسي. ثم سيبحثون عن مخرج"، مُشيراً إلى زهران ممداني، الاشتراكي الديمقراطي الساعي لقيادة نيويورك، وإلى النائبة ميكي شيريل (ديمقراطية من نيوجيرسي) التي تخوض سباق منصب حاكمة الولاية.

وأضاف مولين: "سيظهرون أنهم خاضوا معركة قوية. لا يريدون القيام بذلك قبل الثلاثاء. لأنهم إذا فعلوا ذلك قبل الثلاثاء، فقد لا يحضر ناخبوهم؛ لأنه سيبدو وكأنهم تراجعوا".