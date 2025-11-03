محاكمة المدعي العام الإسباني بتهمة تسريب معلومات سرية

مثل المدعي العام الإسباني ألفارو جارسيا أورتيز أمام القضاء اليوم الاثنين بتهمة إفشاء معلومات سرية، في قضية غير مسبوقة ذات أبعاد سياسية تلقي بظلالها على حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز اليسارية.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ إسبانيا الحديث التي يواجه فيها مدع عام محاكمة جنائية، وهي واحدة من عدة قضايا تضمنت أشخاصا مقربين من سانشيز.

وقد تم اتهام جارسيا أورتيز بتسريب رسالة إلكترونية للصحفيين من محام كان يمثل شريك إيزابيل دياز أيوسو، الزعيمة الإقليمية واسعة النفوذ في مدريد، وهي إحدى قادة المعارضة الرئيسيين في إسبانيا. وكان شريك دياز أيوسو، وهو رجل أعمال يدعى ألبرتو جونزاليس أمادور، يخضع للتحقيق بتهمة الاحتيال الضريبي. وقد نفى جارسيا أورتيز هذه الاتهامات وتلقى دعما علنيا من سانشيز في أكثر من مناسبة.

وتأتي قضية جارسيا أورتيز في خضم التوترات بين الحكومة الوطنية اليسارية في إسبانيا وحكومة مدريد المحافظة. ومن المتوقع أن تنتهي المحاكمة الأسبوع القادم.

يذكر أنه تم تعيين جارسيا أورتيز في منصب المدعي العام في 2022.