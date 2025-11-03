وقعت إمبراطورية البرمجيات والتكنولوجيا الأمريكية مايكرسوفت عقد خدمات حوسبة سحابية بقيمة 9.7 مليار دولار مع شركة خدمات الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي آي.آر.إي.إن الأسترالية لتتيح لها استخدام أنظمة رقائق شركة إنفيديا.

وستساعد هذه الصفقة، التي تمتد لخمس سنوات وتتضمن دفعة مقدمة بنسبة 20%، شركة مايكروسوفت في سعيها لمواكبة الطلب على الذكاء الاصطناعي.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت شركة البرمجيات العملاقة نمو مبيعاتها الفصلية بنسبة 18% لتصل إلى 77.7 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين. كما فاجأت نتائج الشركة بعض المستثمرين بالمبالغ الضخمة التي تنفقها لتوسيع بنيتها التحتية للحوسبة السحابية وتلبية الطلب المتزايد على أدوات الذكاء الاصطناعي.

وبحسب بياناتها أنفقت مايكروسوفت ما يقرب من 35 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي حتى 30 سبتمبر الماضي لتلبية الطلب على الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. وتم تخصيص نصف هذه النفقات تقريبا على مشتريات رقائق الكمبيوتر، بينما اتجه أغلب الجزء الباقي إلى إنشاء مباني مراكز البيانات.

وقال جوناثان تينتر، رئيس تطوير الأعمال والمشاريع في مايكروسوفت، في بيان: "إن خبرة آي.آر.إي.إن في بناء وتشغيل الحوسبة السحابية للذكاء اصطناعي متكاملة تماما وتمتد من مراكز البيانات إلى وحدات المعالجة - بالإضافة إلى قدرتها على توفير الطاقة، وهو ما يجعلها شريكًا استراتيجيًا". وأضاف: "يفتح هذا التعاون آفاقا جديدة للنمو لكل من الشركات والعملاء الذين نخدمهم".

وفي الأسبوع الماضي أعلنت مايكروسوفت عن صفقة جديدة مع أوبن أيه.آي، مما رفع قيمة الأولى، ومقرها ريدموند، واشنطن، إلى 4 تريليونات دولار للمرة الثانية هذا العام. تمنح هذه الاتفاقية عملاق البرمجيات حصة تبلغ حوالي 27% في شركة أوبن أيه.آي الجديدة الهادفة للربح.

من ناحيتها أعلنت شركة آي.آر.إي.إن اليوم توقيع اتفاقية مع شركة ديل تكنولوجيز لشراء الرقائق والمعدات الملحقة بها مقابل حوالي 8ر5 مليار دولار. وتتوقع الشركة الأسترالية نشر الرقائق على مراحل حتى العام المقبل في مركز البيانات التابع لها بمدينة تشايلدريس في ولاية تكساس الأمريكية.