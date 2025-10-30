 شرطي ألماني يطلق النار على سائق بعد أن صدمه بسيارته أثناء تفتيش مروري - بوابة الشروق
الخميس 30 أكتوبر 2025
شرطي ألماني يطلق النار على سائق بعد أن صدمه بسيارته أثناء تفتيش مروري

د ب أ
نشر في: الخميس 30 أكتوبر 2025 - 8:41 ص | آخر تحديث: الخميس 30 أكتوبر 2025 - 8:41 ص

 قالت السلطات، مساء الأربعاء، إن أحد عناصر الشرطة في وسط ألمانيا أطلق النار على سائق بعد أن صدمه بسيارته أثناء عملية تفتيش مروري.

وأُصيب الشرطي والسائق / 29 عاما / بجروح خطيرة في الحادث الذي وقع مساء الأربعاء في بلدة أَسلار / نحو 60 كم شمال غرب فرانكفورت/ بولاية هيسن.

وأوضحت الشرطة، في بيان، أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف البيان أن السائق حاول الفرار من نقطة التفتيش وقاد سيارته مباشرة باتجاه الشرطي.

ولا تزال الظروف الدقيقة وتسلسل الأحداث قيد التحقيق، بينما تولى مكتب الشرطة الجنائية في الولاية مسؤولية القضية.


