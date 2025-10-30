شرطي ألماني يطلق النار على سائق بعد أن صدمه بسيارته أثناء تفتيش مروري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت السلطات، مساء الأربعاء، إن أحد عناصر الشرطة في وسط ألمانيا أطلق النار على سائق بعد أن صدمه بسيارته أثناء عملية تفتيش مروري.

وأُصيب الشرطي والسائق / 29 عاما / بجروح خطيرة في الحادث الذي وقع مساء الأربعاء في بلدة أَسلار / نحو 60 كم شمال غرب فرانكفورت/ بولاية هيسن.

وأوضحت الشرطة، في بيان، أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف البيان أن السائق حاول الفرار من نقطة التفتيش وقاد سيارته مباشرة باتجاه الشرطي.

ولا تزال الظروف الدقيقة وتسلسل الأحداث قيد التحقيق، بينما تولى مكتب الشرطة الجنائية في الولاية مسؤولية القضية.