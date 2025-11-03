جارديان: أوكرانيا تطبق نظام مكافآت لهجمات الدرونز على غرار ألعاب الكمبيوتر

- فيدوروف: الوحدات العسكرية تتنافس على نقاط مقابل إصابة الأهداف للحصول على أسلحة جديدة

كشف النائب الأول لرئيس الوزراء الأوكراني، ميخايلو فيدوروف، اليوم الاثنين، عن انتشار نظام مكافآت لهجمات الطائرات بدون طيار "الدرونز" على غرار ألعاب الكمبيوتر بين الوحدات العسكرية الأوكرانية، مشيرا إلى أنه يتم توسيعه ليشمل عمليات الاستطلاع والمدفعية واللوجستيات.

ويكافئ هذا النظام الجنود الأوكرانيين الذين يحققون إصابات في المعارك بنقاط يمكن استبدالها بأسلحة جديدة في متجر إلكتروني يُشبه متجر أمازون يُسمى "Brave1"، ويضم أكثر من 100 نوع من طائرات الدرونز والمركبات الذاتية وأنواع أخرى من معدات الحرب، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

ويضم المتجر قائمة تسمى "جدول المتصدرين" يُظهر أكثر الفرق شراء من المتجر، وهم أكثر الفرق الذين نجحوا في إصابة أكبر عدد من الاهداف، والفرق تحمل أسماء مثل "أخيل" و"فينيكس".

وبحسب المسئولين الأوكرانيين، فإن فرق الطائرات بدون طيار (درونز) التي تتنافس على النقاط، ضمن ما يُعرف باسم "نظام مكافآت جيش الدرونز"، قتلت أو جرحت ما يقارب 18 ألف جندي روسي في شهر سبتمبر، مع ارتفاع عدد وحدات الطائرات المشاركة إلى 400 وحدة، بعد أن كانت 95 فقط في أغسطس الماضي.

ووصف فيدوروف آلية عمل النظام في تصريحات لصحيفة البريطانية، قائلا: "لقد أصبح النظام شائعا للغاية بين الوحدات، إنه مثال بارز على تزايد أتمتة الحرب".

وأضاف فيدوروف أن "جميع قوات الدفاع تعرف هذا النظام، وهناك منافسة على النقاط وعلى الحصول على هذه الطائرات وأنظمة الحرب الإلكترونية وغيرها من الأدوات المساعدة في القتال. كلما قتلت مشاة أكثر، حصلت على طائرات أكثر لتقتل مزيدا من المشاة. إنها دورة ذاتية التعزيز"، على حد تعبيره.

وتابع: "بفضل النظام، بدأنا نفهم أكثر ما يحدث في ساحة المعركة. فلكسب النقاط، يجب على وحدات الطائرات بدون طيار رفع مقاطع فيديو تؤكد إصاباتها، وبالتالي نعرف الأهداف التي ضُربت، وموقعها بالنسبة إلى خط التماس، ونوع الطائرات المستخدمة".

ونوه النائب الأول لرئيس الوزراء الأوكراني إلى أن المخابرات الأوكرانية تشير إلى أن روسيا قد تكون بصدد تطوير نظام خاص بها قائم على أسلوب "اللعب المُحفّز بالنقاط" لمنافسة هذا النهج.

كما تعمل أوكرانيا على توسيع نظام النقاط ليشمل وحدات المدفعية، بحيث تُمنح النقاط مقابل النجاح ويمكن استبدالها بأسلحة جديدة. كذلك بدأت وحدات الاستطلاع في الحصول على نقاط مقابل رصد الأهداف المعادية، وفرق الإمداد اللوجيستي على نقاط لاستخدامها المركبات الذاتية التشغيل بدلاً من البشر في إعادة التموين إلى الخطوط الأمامية.

وكشف فيدوروف أن الجيش الأوكراني يشجع أيضًا على استخدام طائرات الدرونز التي تُدار جزئيًا بالذكاء الاصطناعي، حيث يقترح النظام الأهداف ويتم التحكم في اللحظات الأخيرة من مسار الطائرة لتعزيز دقة الضربات، كما تحصل وحدات الاستطلاع أيضا على نقاط مقابل الاستهداف.