صحة غزة: الاحتلال ترك وراءه قنابل موقوتة بأشكال جذابة للأطفال

قال مدير عام الشئون الصحية في غزة منير البرش، إن جيش الاحتلال ترك دمى وألعابًا مفخخة في مناطق مختلفة من القطاع.

وأضاف في تصريحات إعلامية، اليوم الاثنين، أن الهدف من ذلك هو الإيقاع بالأطفال الفلسطينيين، في وجه جديد من وجوه حرب الإبادة المستمرة رغم وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن الاحتلال لم يترك وراءه بيوتًا مدمّرة فقط، بل قنابل موقوتة بأشكال جذّابة للأطفال.

وأوضح أنَّ بقايا الصواريخ والقذائف غير المنفجرة ما زالت متناثرة بين الأنقاض وكأنها تواصل القتل بعد رحيل الجنود.

ولفت إلى أن المستشفيات تستقبل يوميًا أطفالًا مصابين بإصابات مروّعة وأجساد ممزقة، وأطراف مبتورة، ووجوه فقدت ملامحها نتيجة فضول الطفولة تجاه تلك الألعاب المفخخة.

وشدد على أن الاحتلال استخدم أساليب شيطانية عبر ألعاب على شكل دمى ودببة وعصافير صغيرة، تغري الأطفال بالاقتراب منها قبل أن تنفجر بهم.

وتابع البرش: «الحرب في غزة لم تعد تقتل بالرصاص فقط، بل بالبراءة نفسها، حين يتحوّل اللعب إلى موت، والضحك إلى صراخ، وصمت العالم يجعلهم شركاء في الجريمة».