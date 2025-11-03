وزير الصناعة: مصر تستهدف إنشاء مدينة لإنتاج السيارات بالمنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة

قال الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، إنه من المستهدف إنشاء مدينة لإنتاج السيارات في مصر بالمنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة.

يأتي ذلك اليوم الاثنين، على هامش وضع حجر أساس مصنع ماك لتصنيع وسائل النقل التابع لمجموعة المنصور للسيارات.

وأضاف الوزير، أن المنطقة ستضم مصانع للسيارات ومصانع مغذية للسيارات فى المنطقة المجاورة لميناء أكتوبر الجاف، ولفت الوزير إلى أن مدينة السيارات تأتي ضمن استراتيجة الدولة لتوطين صناعة السيارات.

وأوضح، أن مصنع "ماك لتصنيع وسائل النقل" التابع لمجموعة "المنصور للسيارات" سيكون باستثمارات 150 مليون دولار.

وقال الوزير: "نستهدف زيادة إنتاج السيارات الكهربائية إلى 7 آلاف سيارة سنوياً".

وتضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية لتشجيع صناعة السيارات في مصر، رفع نسبة المكون المحلي إلى 60% خلال السنوات المقبلة، وهو ما يُعد حجر الزاوية في أي خطة توطين حقيقية. وتشير التقارير إلى أن بعض خطوط الإنتاج القائمة حالياً حققت بالفعل نسباً مرتفعة من التصنيع المحلي، وهو ما يعزز إمكانية البناء على هذه القاعدة الصناعية. كما تم إنشاء وحدة مركزية لتيسير إجراءات عمل شركات السيارات، إلى جانب المجلس الأعلى لصناعة السيارات، في محاولة لتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية مستقرة ومحفّزة للاستثمار.