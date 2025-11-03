إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط الصحراوي بالفيوم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصيب أربعة أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر أسيوط الصحراوي الغربي نطاق محافظة الفيوم، نتيجة اختلال عجلة القيادة بسبب السرعة الزائدة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إخطاراً من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق المذكور، ووجود عدد من المصابين.

انتقلت الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين إصابة 4 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات وأسباب الحادث.