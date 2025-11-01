الوزير الفيدرالي لشئون الباكستانيين المغتربين وتنمية الموارد البشرية يشارك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وصل ‏الوزير الفيدرالي لشئون الباكستانيين المغتربين وتنمية الموارد البشرية شودري سالك حسين إلى القاهرة، اليوم، لتمثيل حكومة وشعب باكستان في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير اليوم.

و‏استقبل سفير باكستان لدى مصر عامر شوكت وعدد من كبار المسئولين في الحكومة المصرية الوزير الباكستاني لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يمثل حدثا استثنائيا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية.

ويشارك في حفل الافتتاح 79 وفدا رسميا، من بينهم 39 وفدا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.