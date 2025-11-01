إقالة باتريك فييرا من تدريب جنوى الإيطالي

أعلن نادي جنوى الإيطالي رسميًا إقالة مدربه الفرنسي باتريك فييرا من منصبه، عقب سلسلة من النتائج السلبية منذ انطلاق الموسم الحالي من الدوري الإيطالي.

ووجّه النادي في بيان رسمي عبر موقعه الشكر إلى فييرا وطاقمه الفني على الجهود التي بذلوها خلال فترة توليهم المسؤولية، متمنياً لهم التوفيق في المستقبل.

وقرر مجلس إدارة النادي تكليف روبيرتو مورجيتا بقيادة الفريق بشكل مؤقت، على أن يُعاونه دومينيك كريشيتو، لحين الإعلان عن المدير الفني الجديد خلال الأيام المقبلة.

وجاء قرار الإقالة بعد خسارة جنوى أمام كريمونيزي في الجولة الماضية، لتتواصل معاناة الفريق الذي فشل في تحقيق أي فوز منذ بداية الموسم، مكتفيًا بـ 3 تعادلات و6 هزائم.

ويحتل جنوى حاليًا المركز العشرين والأخير في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 3 نقاط، بفارق نقطتين فقط عن بيزا صاحب المركز السابع عشر، وهو آخر المراكز غير المؤدية للهبوط.

ومنذ توليه المسؤولية، قاد باتريك فييرا جنوى في 37 مباراة بجميع المسابقات، حقق خلالها 10 انتصارات مقابل 12 تعادلاً و15 هزيمة، قبل أن تنتهي تجربته مع الفريق بشكل رسمي مساء الجمعة.