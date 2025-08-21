 بعد فيديو الرقص داخل المحكمة.. نقيب المهن التمثيلية: اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة - بوابة الشروق
الخميس 21 أغسطس 2025 8:12 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟

النتـائـج تصويت

بعد فيديو الرقص داخل المحكمة.. نقيب المهن التمثيلية: اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة

أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية
أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية
مصطفى المنشاوي
نشر في: الخميس 21 أغسطس 2025 - 7:24 م | آخر تحديث: الخميس 21 أغسطس 2025 - 7:24 م

أكدت نقابة المهن التمثيلية، التزامها الكامل باحترام القضاء المصري وهيبته واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة حيال واقعة "رقص" إحدى الفتيات القاصرات أثناء تصويرها عمل فني داخل إحدى قاعات المحاكم.

وقالت النيابة العامة في بيان لها اليوم، إن نقيب المهن التمثيلية حضر صباح اليوم إلى مقر مكتب النائب العام حيث قدّم اعتذارًا رسميًا عمّا بدر من إحدى الفتيات القاصرات أثناء تصويرها عملًا فنيًا داخل إحدى قاعات المحاكم وهو المقطع الذي أثار استياءً واسعًا لدى جموع المواطنين.


ومن جهتها، ثمّنت النيابة العامة ما ورد بخطاب النقابة والاعتذار المقدم مؤكدة أن صون هيبة القضاء والنيابة العامة يمثل أحد الثوابت التي لا يجوز المساس بها وأنها ستتخذ دومًا ما يلزم قانونًا لحماية قدسية دور العدالة.


كما دعت النيابة العامة إلى التكاتف المجتمعي لصون القيم الأصيلة التي تليق بالشعب المصري وتاريخه العريق.

يذكر أنه تداول على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة مقطع فيديو أثار جدلاً واسعاً، ظهرت فيه فتاة ترقص على أنغام أغنية للفنان عمرو دياب داخل ما قيل إنه إحدى قاعات المحاكم، في مشهد غير مألوف أثار موجة من الاستياء والجدل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك