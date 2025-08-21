أكدت نقابة المهن التمثيلية، التزامها الكامل باحترام القضاء المصري وهيبته واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة حيال واقعة "رقص" إحدى الفتيات القاصرات أثناء تصويرها عمل فني داخل إحدى قاعات المحاكم.

وقالت النيابة العامة في بيان لها اليوم، إن نقيب المهن التمثيلية حضر صباح اليوم إلى مقر مكتب النائب العام حيث قدّم اعتذارًا رسميًا عمّا بدر من إحدى الفتيات القاصرات أثناء تصويرها عملًا فنيًا داخل إحدى قاعات المحاكم وهو المقطع الذي أثار استياءً واسعًا لدى جموع المواطنين.



ومن جهتها، ثمّنت النيابة العامة ما ورد بخطاب النقابة والاعتذار المقدم مؤكدة أن صون هيبة القضاء والنيابة العامة يمثل أحد الثوابت التي لا يجوز المساس بها وأنها ستتخذ دومًا ما يلزم قانونًا لحماية قدسية دور العدالة.



كما دعت النيابة العامة إلى التكاتف المجتمعي لصون القيم الأصيلة التي تليق بالشعب المصري وتاريخه العريق.

يذكر أنه تداول على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة مقطع فيديو أثار جدلاً واسعاً، ظهرت فيه فتاة ترقص على أنغام أغنية للفنان عمرو دياب داخل ما قيل إنه إحدى قاعات المحاكم، في مشهد غير مألوف أثار موجة من الاستياء والجدل.