مصر تحقق توافقا أفريقيا حول قواعد المنشأ باتفاقية التجارة الحرة القارية

نجحت الرئاسة المصرية للمجلس الوزاري لوزراء التجارة باتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) في التوصل إلى توافق بين الدول الأعضاء بشأن قواعد المنشأ العالقة الخاصة بقطاعات الملابس والمنسوجات والسيارات، عبر آلية انتقالية للتنفيذ، وذلك بعد مفاوضات امتدت لأكثر من أربع سنوات بحسب بيان اليوم.

جاء ذلك خلال الاجتماع السابع عشر لمجلس وزراء التجارة الأفارقة الذي استضافته القاهرة في سبتمبر الماضي برئاسة حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب الاجتماع التكميلي الافتراضي للمجلس الذي عُقد في أكتوبر الجاري، في إطار رئاسة مصر لهيئة المكتب الوزاري للاتفاقية.

أسفرت الاجتماعات عن اعتماد قواعد المنشأ للبنود التي كانت عالقة في مفاوضات قطاعات الملابس الجاهزة والسيارات، مع وضع خارطة طريق للانتهاء من القواعد النهائية التي سيتم تطبيقها عقب فترة انتقالية، كما تم اعتماد ثمانية ملاحق خاصة ببروتوكول الملكية الفكرية تمهيدًا لتقديمها إلى قمة الاتحاد الأفريقي المقبلة.

أكد حسن الخطيب أن الاجتماعات شهدت أيضًا اعتماد عدد من اللوائح والأطر التنظيمية الداعمة لتنفيذ الاتفاقية، من بينها الأطر الخاصة بقطاعات الخدمات المالية والاتصالات ضمن بروتوكول التجارة في الخدمات، إلى جانب مشروعات اختصاصات مجموعات العمل الخاصة بحماية البيانات ونقلها، والمدفوعات والهويات الرقمية، والتكنولوجيات المتقدمة في إطار بروتوكول التجارة الرقمية.

أضاف الوزير أنه تم كذلك اعتماد النظام الداخلي للجنة رؤساء هيئات المنافسة، ولائحة تشكيل وعمل محكمة المنافسة القارية، بالإضافة إلى إنشاء شبكة المنافسة القارية وخطة عمل لجنة نقاط الاتصال الوطنية المعنية بتنفيذ الاتفاقية.

شدد الخطيب على أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تمثل أداة رئيسية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة، وتعزيز معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، مشيدًا بالتزام الدول الأفريقية بمواصلة الجهود لاستكمال تنفيذ الاتفاقية لما لها من دور محوري في دعم التنمية الاقتصادية في مختلف أنحاء القارة.