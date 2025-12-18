الصحة العالمية: مقتل أكثر من 1600 شخص في هجمات على المراكز الصحية في السودان خلال 2025

قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن أكثر من 1600 شخص قتلوا في هجمات على مراكز الرعاية الصحية في السودان منذ بداية هذا العام.



وأوضح جيبريسوس أن المنظمة وثقت 65 هجوما على المرافق الصحية منذ يناير الماضي، أسفرت أيضا عن إصابة 276 شخصا.



وكان أحدث هذه الهجمات ضربة بطائرة مسيرة يوم الأحد الماضي استهدفت مستشفى عسكريا في مدينة الدلنج، عاصمة ولاية جنوب كردفان، التي تحولت في الأشهر الأخيرة إلى بؤرة للاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقال جيبرييسوس إن الهجوم أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 17 آخرين.

وأضاف في منشور على منصة "X": "كل هجوم يحرم المزيد من الناس من الخدمات الصحية والأدوية، وهي احتياجات لا تنتهي بينما تعاد بناء المرافق وتستأنف الخدمات".



وألقت شبكة أطباء السودان، باللوم على قوات الدعم السريع في الهجوم بالطائرة المسيّرة الذي استهدف المستشفى العسكري في الدلنج.

وكانت حصيلة ضحايا الدلنج ضمن ما لا يقل عن 104 أشخاص قتلوا في هجمات عبر إقليم كردفان منذ الرابع من ديسمبر الجاري، وفقا لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك.

وشملت الهجمات على المرافق الصحية هجوما شنته قوات الدعم السريع على المستشفى السعودي في مدينة الفاشر بدارفور في أكتوبر، حيث قالت منظمة الصحة العالمية إن مسلحين قتلوا ما لا يقل عن 460 شخصا في المستشفى، وخطفوا أطباء وممرضين.

ويشهد السودان صراعا منذ أبريل عام 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للاستيلاء على السلطة دمر البلاد وتسبب في سقوط قرابة 40 ألف قتيل ونزوح أكثر من 12 مليون شخص، نحو 30٪ من السكان، داخليا وخارجيا وانتشار المجاعة، حسب منظمة الصحة العالمية.