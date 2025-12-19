جوارديولا يعلن غياب 4 لاعبين عن السيتي أمام وست هام

أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، غياب أربعة لاعبين مؤثرين عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضح جوارديولا أن رودري، وجون ستونز، وجيريمي دوكو، الذين غابوا عن الانتصار الأخير على برينتفورد في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو)، سيواصلون الغياب عن لقاء السبت.

كما أشار مدرب مانشستر سيتي إلى عدم وجود مستجدات بشأن إصابة اللاعب النرويجي أوسكار بوب، الذي سيغيب بدوره عن مواجهة وست هام، بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة برينتفورد.

وفي حديثه عن تطورات حالة المصابين، قال جوارديولا: «سنرى كيف ستسير الأمور غدًا، أمامنا خمسة أيام، ثم نوتنجهام فورست، وبعدها سندرلاند، ربما يعود بعض اللاعبين في تلك المباريات، لكنهم لن يكونوا جاهزين للقاء الغد».

وعن تقييمه لمستوى وست هام هذا الموسم، أضاف: «نحن مستعدون، لم يحققوا نتائج كافية، لكنهم تعادلوا مؤخرًا في أولد ترافورد وأمام برايتون، ونعلم مدى صعوبة مواجهتهم».

وتابع: «خسروا بصعوبة في الدقائق الأخيرة أمام أستون فيلا الأسبوع الماضي، الذي يبدو فريقًا لا يُقهر حاليًا، قد يمرون بفترة صعبة، لكنهم يملكون دائمًا لاعبين على أعلى مستوى».

واختتم جوارديولا تصريحاته قائلًا: «نكنّ لوست هام كل الاحترام، وفي الوقت نفسه نحن جاهزون للمباراة».