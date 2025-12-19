الشرطة تنظم ندوة حول الدور التكاملي لمؤسسات الدولة في مواجهة الأزمات والكوارث

تظنمت وزارة الداخلية، بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة، ندوة توعوية تحت عنوان "الدور التكاملي لمؤسسات الدولة في مواجهة الأزمات والكوارث"، في إطار جهودها المجتمعية لتعزيز الوعي بين المواطنين ومناقشة القضايا الحيوية المرتبطة بالحياة اليومية.

وشهدت الندوة مشاركة فاعلة من جميع فئات المجتمع ومؤسسات الدولة إلى الجهود المبذولة فى مواجهة الأزمات والكوارث للحفاظ على أمن واستقرار الوطن، خاصة دور وزارة الداخلية وتكامله مع دور مختلف الوزارات المعنية وجهات الدولة بما يضمن سرعة الإستجابة كوحدة متكاملة لخدمة الوطن والمواطن.

واستعرضت الندوة على مدار جلساتها دور اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث وخطة عمل الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، ودور الوزارات المعنية في التعامل مع الأزمات والكوارث فضلا عن دور مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء فى دعم متخذ القرار، وأهمية الرسائل الإعلامية في توجيه الرأي العام للتعامل الأمثل مع الأزمات.

وعلى هامش الندوة تم عرض فيلم تسجيلي عن دور وزارة الداخلية وأجهزة الدولة في التعامل مع الأزمات والكوارث وسط إشادة كبيرة من الحضور بجهود الوزارة وحرصها على التطرق إلى موضوعات ذات أبعاد أمنية.



وأوصت الندوة في ختام فعالياتها بتفعيل التعاون والتنسيق بين جميع الوزارات ومؤسسات الدولة لمواجهة الأزمات والكوارث، والتخطيط المسبق لمواجهة أية سيناريوهات محتملة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتحقيق الإستجابة الفعالة، وتدريب الكوادر البشرية، مع التأكيد على دور الإعلام فى توعية المواطنين عند التعامل مع الأزمات والكوارث.



وأكد المشاركون أن تنظيم مثل هذه الندوات يعكس حرص وزارة الداخلية على مناقشة القضايا المجتمعية المهمة، ودعم الجهود الوطنية للتعامل السريع والفعال مع الأزمات، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.