قررت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في السعودية تحويل الدراسة الحضورية يوم الخميس إلى الدراسة عن بُعد، بسبب التقارير الواردة عن سوء الطقس واحتمالية سقوط الثلوح في عدة مناطق.





وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد في المملكة حسين بن محمد القحطاني، أن توقعات تحليلات الطقس تشير إلى وجود فرص لتساقط الثلوج يوم الخميس على أجزاء من شمال منطقة الرياض ومنطقة القصيم، بعد أن شهدت مرتفعات منطقتي تبوك وحائل الحالة ذاتها يوم الأربعاء، نتيجة تأثر هذه المناطق بكتلة هوائية شديدة البرودة مصحوبة بحالة من عدم الاستقرار الجوي.

وأشار القحطاني إلى أن الحالة الجوية المتوقعة تشمل انخفاضا ملموسا في درجات الحرارة، مع فرص لهطول أمطار قد تكون على شكل ثلوج في المرتفعات العالية، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وأكد المتحدث نفسه متابعة المركز الوطني للأرصاد المستمرة لتطورات الحالة على مدار الساعة، داعيا الجميع إلى متابعة التقارير والتحديثات الرسمية الصادرة عبر قنوات المركز، وأخذ الحيطة والحذر، خصوصا في المناطق المتأثرة، وتجنب المخاطر المرتبطة بالطقس البارد الشديد والانخفاض الحاد في درجات الحرارة.



وشدد القحطاني على أهمية الالتزام بتعليمات الجهات المختصة، مؤكدا أن المركز سيصدر مستجدات دورية في حال طرأ تغير على الحالة الجوية المتوقعة.

وإثر ذلك، صدر عن "تعليم الرياض" بيان جاء فيه: "بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصا على سلامة الجميع، تقرر تحويل الدراسة الحضورية إلى الدراسة (عن بُعد) ليوم الخميس 27 جمادى الآخرة 1447 هجري، عبر منصة "مدرستي" والمنصات التعليمية المعتمدة، لجميع الطلاب والطالبات، ومنسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئتين التعليمية والإدارية في مدينة الرياض ومحافظات: الدرعية، ثادق، حريملاء، رماح، ضرماء، الخرج، الحريق، الدلم، المزاحمية، حوطة بني تميم، الدوادمي، عفيف، الزلفي، المجمعة، الغاط، شقراء".