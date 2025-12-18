صحفي أمريكي: خطة أمريكية للاستيلاء على نصف عوائد إعمار أوكرانيا

كشف الصحفي الأمريكي الشهير سيمور هيرش عن مساع أمريكية للحصول على 50% من أرباح الشركات التي ستشارك في إعادة إعمار أوكرانيا.



وأفاد الصحفي الحائز على جائزة "بوليتزر"، في مدوّنته على منصة «Substack» بأن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، وزوج ابنته جاريد كوشنر، "يصرّان على أن تحصل الولايات المتحدة على نصف الأرباح التي تحققها أي شركة تشارك في جهود الإعمار التي تقودها واشنطن في أوكرانيا".



وأضاف هيرش أن "منظمة جديدة" سيترأسها ويتكوف وكوشنر ستتولى مسؤولية اختيار المتعهدين وتوزيع التمويل المخصص لإعادة الإعمار.

كما سلّط هيرش الضوء على دور وزير الجيش الأمريكي (القوات البرية) دانيال دريسكول في مساعي تسوية الأزمة الأوكرانية، واصفا إياه بأنه "أصبح نجما لامعا في جولات التفاوض الأخيرة"، ومشيرا إلى إمكانية تعيينه في عام 2026 خلفا لوزير الحرب الحالي بيت هيغسيث، الذي وصفه هيرش بأنه "غير كفء".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "التلغراف"، نقلا عن مصادر، أن دريسكول قد تم استبعاده من المفاوضات المتعلقة بأوكرانيا بسبب "شكوك" هيغسيت. وبحسب التقرير، اعتبر وزير الحرب أن دريسكول تجاوز صلاحياته خلال مشاركته في محادثات تسوية النزاع.



كما أفادت شبكة "سي إن إن" أن "الدور غير المعتاد" الذي لعبه دريسكول في جهود السلام أعاد إثارة التكهنات بأنه "قد يخلف في النهاية هيغسيث في قيادة البنتاغون". ومع ذلك، نفى دريسكول لاحقا أي طموحات للترشح لهذا المنصب.