 مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين بالفيوم
الخميس 15 يناير 2026 2:41 ص القاهرة
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين بالفيوم

مصطفى البنا
نشر في: الخميس 15 يناير 2026 - 1:11 ص | آخر تحديث: الخميس 15 يناير 2026 - 1:11 ص

لقي شخص مصرعه، وأُصيب ثلاثة آخرون بإصابات متفرقة، إثر حادث تصادم بين دراجتين ناريتين، إحداهما «موتوسيكل» والأخرى «تروسيكل»، على طريق فيديمن–سنهور الزراعي، بدائرة مركز سنهور القبلية بمحافظة الفيوم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع الحادث، ووجود متوفى ومصابين. وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، حيث جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة المختصة التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.


