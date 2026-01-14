إحالة أوراق 4 أشخاص للمفتي لقتل سائق توك توك بسبب خلافات أسرية في كفر الدوار في البحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة العاشرة، بإحالة أوراق كل من: "ك. س. ش"، و"خ. ع. ع"، و"م. ع. ع"، وم. ع. ع"، إلى مفتي الجمهورية؛ لاتهامهم بقتل سمير صالح سائق توك توك، والتي تربطهم به علاقة مصاهرة؛ بسبب خلافات أسرية بين المجني عليه وطليقته، وحددت جلسة النطق بالحكم يوم 7 فبراير المقبل.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد محمد بركات، وعضوية كل من المستشارين نبيل سعد إبراهيم، وأحمد حسن حمودة، وطاهر جابر الخراش.

وكانت منطقة السعرانية التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، شهدت واقعة مؤسفة، إذ لقي سائق توك توك مصرعه متأثرًا بإصابته بكدمات بالرأس بواسطة عصا خشبية، على يد شقيق طليقته ونجل شقيقتها، بسبب خلافات بين المجني عليه وطليقته.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يوليو 2025، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، يفيد بوصول سائق توك توك إلى المستشفى العام جثة هامدة، متأثرًا بإصابته بكدمات بالرأس بواسطة عصا خشبية.

وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وعرضت على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كفر الدوار، وبالانتقال والفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أربعة متهمين، على خلفية خلافات بين المجني عليه وطليقته، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق.

وبتقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث مركز شرطة كفر الدوار من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على جهات التحقيق قررت عرض الجثة على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة.

وقررت جهات التحقيق بمركز شرطة كفر الدوار التصريح بدفن الجثمان عقب العرض على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة.