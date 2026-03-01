«الشناوي والشيبي وماييلي» بيراميدز يخوض قمة الزمالك بالقوة الضاربة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سيخوض فريق بيراميدز مباراته أمام الزمالك، اليوم الأحد، على ملعب الدفاع الجوي في قمة منافسات الجولة العشرين من الدوري الممتاز بقوته الضاربة في كل الخطوط.

اختار الكرواتي كرونيسلاف يوريتشيتش المدير الفني لبيراميدز 25 لاعبا لخوض مواجهة الزمالك التي ستكون محطة مهمة في مشوار المنافسة على اللقب هذا الموسم.

وتضم قائمة بيراميدز للمباراة التي ستنطلق في التاسعة والنصف مساء، كلا من..

حراسة المرمى.. أحمد الشناوي - محمود جاد - شريف إكرامي

خط الدفاع.. محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي إبراهيم - كريم حافظ

خط الوسط.. مصطفى فتحي - مهند لاشين - محمود زلاكة - وليد الكرتي - ناصر ماهر - عودة فاخوري - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - حامد حمدان - باسكول فيري - أحمد عاطف قطة - أحمد توفيق

خط الهجوم.. فيستون مابيلي - يوسف أوباما - مروان حمدي - دودو الجباس.

ويعتلي الزمالك قمة الترتيب برصيد 37 نقطة متفوقا بفارق الأهداف عن بيراميدز، ويتساوى الفريقان بنفس الرصيد مع الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

ويملك الأهلي 37 نقطة من 18 مباراة، بينما جمع سيراميكا نفس الرصيد من 19 مباراة.