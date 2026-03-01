فيرديناند ماركوس: نقلنا الفلبينيين في الشرق الأوسط إلى أماكن آمنة

قال الرئيس الفلبيني فيرديناند ماركوس الابن، اليوم الأحد، إنه تم نقل الفلبينيين في الشرق الأوسط إلى أماكن آمنة، حيث يقيم معظمهم في ملاجئ مخصصة للقنابل، وذلك في أعقاب تبادل الغارات الجوية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

وفي رسالة مصورة نشرها القصر الرئاسي، أكد ماركوس أن الحكومة الفلبينية تراقب الوضع على مدار الساعة، حسب صحيفة مانيلا تايمز اليوم الأحد.

وأضاف، "أود أن أبلغ مواطنينا أنه حتى الساعة التاسعة صباح اليوم الأحد، لم نتلق أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية بين الفلبينيين."

وأشار إلى أنه تم وضع جميع السفارات الفلبينية والملحقات العمالية في حالة تأهب قصوى بدءا من مساء أمس السبت لضمان سلامة ورفاهية الفلبينيين في المنطقة.

وقال ماركوس "طبقا لأحدث تقرير لدينا، نؤكد أن مواطنينا في مكان آمن، وقد لجأوا إلى ملاجئ محصنة. تم إبعادهم عن القواعد الأمريكية لتجنب أي خطر محتمل".