الخميس 15 يناير 2026 10:23 ص القاهرة
ياسر حسان ينسحب من الترشح لرئاسة حزب الوفد

محمد فتحي
نشر في: الخميس 15 يناير 2026 - 10:16 ص | آخر تحديث: الخميس 15 يناير 2026 - 10:16 ص

• حسان: انسحبت لأني أتشارك مع الدكتور السيد البدوي في الكتلة التصويتية ذاتها ومنعا لتشتيت الأصوات

أعلن المرشح لرئاسة حزب الوفد ياسر حسان انسحابه رسميا من سباق الترشح للانتخابات المقبلة، بعد زيارة جمعته بالدكتور السيد البدوي رئيس الحزب الأسبق والمرشح لرئاسة الحزب وعدد من قيادات الحزب، في مقدمتهم اللواء الدكتور محمد الحسيني أمين صندوق الحزب الأسبق، والدكتور علاء شوالى، والمهندس ماجد نور، وعادل التوني عضو الهيئة العليا، لبحث تطورات المشهد الانتخابي داخل الحزب.

وأوضح حسان في بيان له أنه يتشارك مع الدكتور السيد البدوي في الكتلة التصويتية ذاتها، وهو ما كان من شأنه أن يؤدي إلى معركة صفرية تتشتت فيها الأصوات دون أن تخدم مصلحة أي من الطرفين، مشيرا إلى أن للأقدمية مكانة راسخة في تراث الوفديين، وتقديرا لمكانة الدكتور السيد البدوي واستجابة لرغبة قيادات الحزب، قرر الانسحاب من السباق وترك الساحة له.

وأكد أن هذا القرار، رغم ما يحمله من حزن وألم على المستوى الشخصي، وما يترتب عليه من انتظار جيل جديد لتولي دفة القيادة، فإنه قرار واقعي في ظل الظروف المحيطة بالانتخابات الحالية والعدد غير المسبوق من المرشحين.

وشدد على أن انسحابه يأتي إيمانا بأن مصلحة حزب الوفد تعلو فوق أي مصلحة فردية، وأن الحفاظ على وحدة الحزب وتجنب الانقسامات بعد كل انتخابات يمثل الهدف الأسمى في هذه المرحلة.

