نجم الأهلي السابق: منتخب مصر كان يحتاج عبدالله السعيد أمام السنغال

أكد خالد جاد الله، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن مواجهة منتخب مصر أمام نيجيريا تُعد من أصعب المباريات المنتظرة، في ظل القوة الكبيرة التي يتمتع بها المنتخب النيجيري على المستويين البدني والفني.

وقال جاد الله، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة CBC، إن مباراة مصر ونيجيريا ستكون مختلفة تمامًا عن اللقاء الودي الذي جمع المنتخبين قبل انطلاق البطولة، موضحًا أن نيجيريا خاضت الودية بصفوف منقوصة، وهو ما لن يتكرر في المواجهة الرسمية.

وأضاف أن منتخب المغرب يُعد الأقرب للتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية، على حساب منتخب السنغال، في ظل الاستقرار الفني وتكامل عناصر الفريق.

وتحدث جاد الله عن احتياجات منتخب مصر الفنية، مؤكدًا أن الفريق كان في أمسّ الحاجة إلى لاعب يمتلك «رؤية جيدة داخل الملعب» وقادر على تمرير الكرة في التوقيت والمكان المناسبين، مشيرًا إلى أن هذا الدور كان يمكن أن يؤديه عبدالله السعيد، رغم تقدمه في السن، إلا أن مثل هذه النوعية من اللاعبين غير متوفرة حاليًا في الكرة المصرية.

وأوضح أن منتخب مصر افتقد وجود عبدالله السعيد بشكل واضح، خاصة خلال الثلث الأخير من مباراة السنغال، حيث كان من الممكن أن يصنع الفارق بخبراته وقدرته على إدارة اللعب تحت الضغط.

وشدد نجم المنتخب السابق على أهمية خوض منتخب مصر مباراة ودية قوية خلال الفترة المقبلة، في إطار الاستعداد الجاد للاستحقاقات القادمة، وعلى رأسها تصفيات كأس العالم.

واختتم جاد الله تصريحاته بالتأكيد على أن المنتخب الوطني بحاجة إلى لاعبين يمتلكون القدرة على الهجوم والضغط المتواصل، مع الالتزام بأدوار دفاعية وهجومية في الوقت نفسه، وليس الاكتفاء بالأداء الدفاعي فقط، مشيرًا إلى أن ذلك لا يتحقق إلا من خلال التعود والتدريب المستمر على هذا الأسلوب.