أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و223 ألفا و90 فردا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى مليون و223 ألفا و90 فردا، من بينهم 1150 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11 ألفا و577 دبابة، و23 ألفا و904 مركبات قتالية مدرعة، و36 ألفا و182 نظام مدفعية، و1611 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1277 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان، أنه تم أيضا تدمير 434 طائرة حربية، و347 مروحية، و107 آلاف و357 طائرة مسيرة، و4136 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصتين، و74 ألفا و306 من المركبات وخزانات الوقود، و4042 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.