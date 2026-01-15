وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 34 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية المناوبة أسقطت 34 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي عدد من المقاطعات الروسية خلال الليلة الماضية.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 34 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أن الدفاعات الجوية اعترضت "19 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، و6 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و5 فوق أراضي مقاطعة فولجوجراد، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي كل من مقاطعات بيلجورود وكورسك وفورونيج، وطائرة مسيرة واحدة فوق بحر آزوف".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.