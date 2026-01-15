وكيل وزارة الشباب اليمنية لـ الشروق: اليمن لم يتغيب عن أي برنامج عربي رغم الظروف الاستثنائية

أكد الدكتور منير مانع لمع، وكيل وزارة الشباب والرياضة اليمنية لقطاع الشباب ، أن مشاركة اليمن في أعمال الدورة التاسعة والأربعين لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب شكّلت محطة مهمة، عكست حضورًا يمنيًا فاعلًا ومؤثرًا في مختلف محاور العمل الشبابي والرياضي العربي، لاسيما في ظل التحديات التي تمر بها البلاد.

وأعرب لمع خلال تصريحه الشروق على هامش مشاركة وزارة الشباب والرياضة اليمنية في اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، عن سعادته بمشاركة اليمن في هذا المحفل العربي، لا سيما مع إجراء انتخابات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، مشيرا إلى أن اليمن كانت حاضرة بفاعلية في دعم البرامج الشبابية والرياضية، والمشاركة الإيجابية في كامل الخارطة البرمجية التي تنفذها وتدعو إليها جامعة الدول العربية عبر المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.

وأوضح أن الإجتماع أولى اهتمامًا خاصًا بمشاركة اليمن وتفعيل الخطة الوطنية للعمل الشبابي اليمني (2025–2030)، والتي حظيت بإشادة وإعجاب مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، مؤكدًا أن هذا التقدير يعكس الجهود المبذولة من قبل وزارة الشباب والرياضة اليمنية، بتوجيهات ودعم وزير الشباب والرياضة اليمني نايف صالح البكري، وحرصه الدائم على تعزيز علاقات التعاون العربي والبناء المشترك، بما يحقق نتائج ملموسة تصب في مصلحة شباب الدول العربية كافة.

وأشار وكيل وزارة الشباب اليمنية إلى أن العديد من الوزراء العرب أشادوا بالمبادرات والمقترحات التي قدمتها اليمن في مجالي الشباب والرياضة، مؤكدًا أن الحرص اليمني على طرح مبادرات فاعلة يأتي رغم الظروف والتحديات الاستثنائية، إيمانًا بأهمية استمرار العمل العربي المشترك وعدم تغييب صوت الشباب اليمني عن الساحة العربية.

وأضاف أن من أبرز الدلالات على هذا الالتزام أن اليمن لم تسجل أي غياب عن البرامج أو المشاركات التي تنظمها جامعة الدول العربية، وهو ما يعكس قدرة اليمن على تجاوز التحديات والمعوقات، وترسيخ حضورها كفاعل ومؤثر في مسار العمل الشبابي والرياضي العربي.

واختتم الدكتور منير مانع لمع حديثه بالتأكيد على أن مشاركة اليمن في هذه الدورة جاءت لتجدد التزامها بدعم المبادرات العربية المشتركة، وتعزيز التعاون المؤسسي، والعمل على خدمة قضايا الشباب والرياضة، بما يعزز مكانة اليمن ودورها الفاعل ضمن منظومة العمل العربي المشترك.