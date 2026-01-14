قالت أمل ابنة الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي، إن جدها توفي ووالدها يبلغ من العمر 6 أشهر، مضيفة أن جزءًا من شخصيته وشجونه كان مرتبطًا بالجو العام الذي نشأ فيه، من ظروف مادية صعبة، كما أن والدته كانت كل شيء في حياته منذ الصغر.

وأضافت خلال لقاء عبر برنامج "الستات" على قناة النهار، اليوم الأربعاء، إنها كانت قريبة منه، وبدأ يتحدث معها منذ وقت مبكر، لأنه أراد أن تعتمد على نفسها أكثر خلال فترة دراستها الجامعية، وكان يولي اهتمامًا كبيرًا بكيفية تصرفها.

وتابعت أن والدته كانت حريصة على أن يكون هو وأخوته محترمين ومستقلين ماديًا، حتى خلال الإجازات الصيفية، لم يكن هناك ما يُعرف باللعب في الشارع لديهم، بل كان يقضي وقته في تعلم حرفة لدى الكهربائي أو الجزار أو النجار، ليكتسب خبرة عملية ويكسب مصروفه بنفسه.

ولفتت إلى أن والدها خجله الطبيعي لم يكن له علاقة بالربو الذي كان يعاني منه، ولكنه كان شخصًا ليس اجتماعيًا، وعندما كان يعمل أو يمثل، يخرج طاقته ولا يلتفت للآخرين، مضيفة أن والدته اكتشفت موهبته بالصدفة عندما سمعه الجيران في الإذاعة يشارك في برامج مثل "بابا شارو" و"ساعة لقلبك’”.

وأردفت أنه كان يحب القراءة كثيرًا، ولديه مكتبة كبيرة وكان يحرص على أن تقرأ معه الكتب التي ينهى قراءتها، ليناقشونها بعد ذلك.