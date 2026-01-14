مصطفى البرغوثي: اجتماع الفصائل بالقاهرة مهم لدعم جهود مصر في تشكيل لجنة إدارة غزة

قال مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، إنّ لقاءات الفصائل الفلسطينية في القاهرة مهمة جدًا وهي تتكرر الآن لدعم الجهود المصرية والفلسطينية المشتركة، لضمان احترام وقف إطلاق النار الذي تم إقراره، وإلزام إسرائيل باحترامه وبوقف الاعتداءات الجارية على الفلسطينيين في غزة وكذلك في الضفة الغربية.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "ولكن أيضاً هذه الاجتماعات مهمة من حيث التطبيق الفعلي لقرار وقف إطلاق النار بالمراحل المختلفة".

وتابع: "هذه المرة.. هذا الاجتماع يعتبر في غاية الأهمية لأنه يمثل نقطة تحول نحو البدء في المرحلة الثانية التي حاول نتنياهو أن يطيل إلى أقصى درجة ممكنة فترة عدم الدخول إليها، والآن نحن عملياً دخلنا في هذه المرحلة".

وأردف: "هذا الاجتماع مهم لأنه دعم الجهود المصرية لتشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، مـن أهل غزة، وبحيث تدار غزة من أهلها. وهذا الاجتماع طبعاً له أهمية كبرى في دعم هذه الجهود وفي وضعها موضع التطبيق".

وفي وقت سابق من اليوم، رحب الوسطاء، مصر وقطر وتركيا، باكتمال تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، برئاسة الدكتور علي عبد الحميد شعث، فى خطوة تعد تطورًا هامًا من شأنه الإسهام في تعزيز الجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وأعرب الوسطاء، في بيان مشترك، عن أملهم في أن يمهّد تشكيل اللجنة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بما يسهم في تثبيت التهدئة ومنع تجدد التصعيد.

وشدد الوسطاء على ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ الاتفاق كاملًا، وصولًا إلى تحقيق سلام مستدام، وتهيئة الظروف الملائمة لإعادة إعمار قطاع غزة، بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني في الأمن والاستقرار والحياة الكريمة.