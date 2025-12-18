الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني لبحث تسوية الأزمة وتعزيز العلاقات الثنائية

يستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، وذلك لبحث سبل تسوية الأزمة السودانية، إلى جانب تعزيز ودعم العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات.